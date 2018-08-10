Названы самые популярные имена для детей в столице

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Самыми распространенными именами для новорожденных в столице стали Александр и София. Таковы данные городского управления ЗАГС, статистика опубликована на портале открытых данных московского правительства.

Отмечается, что в июле в городе родились 303 Александра, 300 Софий, 240 Михаилов, 227 Анн, 223 Марии и 220 Артемов. Другие популярные имена – Иван, Даниил, Алиса и Виктория.

Семь девочек в московских семьях назвали Леями, а еще восемь – Пелагеями. Также в городе родились 13 Меланий, 16 Серафим, шесть Моник и семь Наталий.

Самыми необычными мужскими именами стали Елисей (18 новорожденных), Гордей и Тихон (15 детей), Демьян и Борис (12), Святослав и Филипп (11), а также Яков и Марсель (девять).