Посмертную маску Сталина продали на аукционе за 17,3 тысячи долларов

Посмертную маску Иосифа Сталина продали с аукциона The Canterbury Auction Galleries в Великобритании за 17,3 тысячи долларов.

Как сообщает издание Daily Express, новый владелец маски неизвестен. Лот был приобретен по телефону после целой серии ставок.

Как сообщили в торговом доме, местный житель нашел бронзовую отливку лица и кистей рук государственного деятеля на чердаке дома своего деда. Тот был торговым моряком и, предположительно, купил ее во время одного из плаваний.

В 2012 году похожая посмертная маска Сталина ушла с молотка на аукционе в графстве Шропшир за 6 тысяч долларов. Всего в бронзе было отлито 12 таких копий.