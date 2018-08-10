Михаил Дегтярев встретился с жителями Таганского района для обсуждения проблем

Фото: Агентство "Москва"/Кардашов Антон

Кандидат на должность мэра Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярев провел встречу с жителями Таганского района для обсуждения их актуальных проблем, сообщает Агентство "Москва".

По его словам, столица преображается и начинает нравиться как местным жителям, так и туристам. "Люди загорают, отдыхают с детьми, и мы хотели бы, чтобы тот лоск, который мы видим в центре Москвы, распространился и на всю Москву, и на всю страну", – сказал кандидат.

Он подчеркнул, что посещал Люблино, где есть проблемы с благоустройством, дорогами и внутренним оснащением дворов.

Также, по мнению Дегтярева, образцовой должна стать медицина Москвы. Он указал на очереди в поликлиниках и больницах, и уточнил, что медицина должна была доступна не только с точки зрения времени ожидания и оказания ее бесплатно, но с точки зрения наличия специалистов.

"Сегодня высококлассные врачи уходят в частную медицину, и этот курс нас, москвичей, не устраивает, – не у всех есть возможность заплатить за медицинскую помощь в частной клинике.

Также Дегтярев указал на необходимость развития образовательной среды. Помимо этого, его программа предполагает работу с мигрантами – курс на создание рабочих мест на их родине.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Москвичи смогут отдать свой голос за одного из пяти зарегистрированных кандидатов: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан". Избирательные участки будут открыты до десяти часов вечера.