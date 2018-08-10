На станциях МЦК начали раздавать воду из-за жары

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На четырех станциях Московского центрального кольца (МЦК) пассажирам начали раздавать воду. Об этом сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

"И мы снова раздаем воду. В этот раз на станциях МЦК "Андроновка", "Владыкино", "Зорге" и "Окружная". Не проходите мимо", – цитирует сообщение Агентство "Москва".

Накануне столичный главк МЧС предупредил москвичей о жаре до 28 градусов в пятницу, 10 августа.

Кроме того, специалисты Гидрометцентра объявили желтый уровень погодной опасности в столичном регионе на пятницу. По данным метеорологов, в городе сохраняется риск возникновения пожаров. Повышенный уровень опасности действует в столице с 6 августа.