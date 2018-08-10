Власти Москвы подписали распоряжение об изъятии участка для съемок "Дом-2"

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Распоряжение об изъятии участка, где находится съемочная площадка шоу "Дом-2", опубликовано на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В документе говорится о пяти объектах недвижимого имущества вблизи деревни Летово, принадлежащие обществу "ЕТК-Инвест", которые изымаются "для государственных нужд". На территории планируется строительство дороги из Саларьева в Марьино.

По мнению столичных властей, новая трасса необходима для улучшения транспортного обслуживания жилой застройки на прилегающей территории. Ориентировочные сроки строительства автодороги – 2018–2021 годы.

Для съемок ток-шоу городские власти выделят новый участок, который будет располагаться по соседству.

Сообщается, что объект подобран и в течение двух месяцев будет предложен собственнику.

"Дом-2" выходит на телеканале ТНТ с 2004 года. За это время вышло более 5 тысяч выпусков. Ведущими первого выпуска программы были Ксения Собчак и Дмитрий Нагиев.