Формат проведения линеек в школах определят во второй половине августа – Попова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Формат школьных линеек, традиционно проводимых 1 сентября, могут определить уже во второй половине августа. Об этом в интервью каналу "Россия 1" заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, все зависит от эпидемической ситуации с коронавирусом.

"Изменение эпидситуации в другую сторону тоже потребует введения новых правил и новых требований", – поделилась Попова.

Самое главное, как отмечает глава Роспотребнадзора, в День знаний ученики пойдут в школы.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов говорил, что традиционные школьные линейки в стране пройдут 1 сентября.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что очное общение и присутствие детей в школах крайне важно. Градоначальник обратил внимание, что в Москве цифровые сервисы в период пандемии работали без нареканий.