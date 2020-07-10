Формат проведения линеек в школах определят во второй половине августа – Попова

10 июля, 21:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Формат школьных линеек, традиционно проводимых 1 сентября, могут определить уже во второй половине августа. Об этом в интервью каналу "Россия 1" заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, все зависит от эпидемической ситуации с коронавирусом.
"Изменение эпидситуации в другую сторону тоже потребует введения новых правил и новых требований", – поделилась Попова.
Самое главное, как отмечает глава Роспотребнадзора, в День знаний ученики пойдут в школы.
Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов говорил, что традиционные школьные линейки в стране пройдут 1 сентября.
Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что очное общение и присутствие детей в школах крайне важно. Градоначальник обратил внимание, что в Москве цифровые сервисы в период пандемии работали без нареканий.
Собянин надеется, что обучение в столичных школах начнется с 1 сентября
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