Выезд детей на отдых в другие регионы могут разрешить при улучшении эпидситуации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Требование о запрете отправлять детей на отдых в лагеря в другие регионы могут отменить. Данное решение связано с эпидемической ситуацией с коронавирусной инфекцией, рассказала в интервью "России 1" глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Да, это может быть отменено на определенном этапе, если мы увидим, что эпидситуация благополучная и детям безопасно перемещаться через всю страну, какое-то количество дней находясь в дороге, объединяясь в новые коллективы", – сообщила Попова.

В июне говорилось, что президент России Владимир Путин поручил определить порядок приема детей в оздоровительные лагеря. Минпросвещения, Роспотребнадзор и органы исполнительной власти в субъектах РФ обязаны установить сроки и условия заезда посетителей.

Ранее в ВОЗ заявили, что мир может избежать второй волны коронавируса. Директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан сказал, что коронавирус – это респираторный вирус, а такие вирусы имеют тенденцию быть сезонными по природе.