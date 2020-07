Ученые обнаружили необычный способ диагностирования COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Научные специалисты из MIT сообщили о способе диагностики коронавирусной инфекции по голосу. Их работа, где представлен необычный метод, размещена в журнале IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology.

В работе ученых говорится, что речь и голос человека во многом зависят от дыхательного аппарата. В итоге, по их словам, если с легкими случаются проблемы, то это будет заметно при разговоре с заболевшим.

Эксперты изучили записи голосов знаменитостей, у которых диагностировали коронавирус, протекавший бессимптомно. Для анализа сопоставлялись записи до заболевания и после того, как стало известно об инфицировании.

В результате выявлена закономерность, что при заболевании у людей значительно сокращается разнообразие звуковых сигналов. Уточняется, что пока в исследовании задействовали образцы голосов всего пяти человек.

Согласно последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 11,8 миллиона случаев заражения, более 545 тысяч человек скончалось.

Ранее сообщалось, что иммунитет к коронавирусу формируется у 21,7% москвичей. Об этом стало известно по итогам четвертого этапа ИФА-тестирования, который прошел в период с 19 июня по 2 июля.