Ученые обнаружили необычный способ диагностирования COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Научные специалисты из MIT сообщили о способе диагностики коронавирусной инфекции по голосу. Их работа, где представлен необычный метод, размещена в журнале IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology.
В работе ученых говорится, что речь и голос человека во многом зависят от дыхательного аппарата. В итоге, по их словам, если с легкими случаются проблемы, то это будет заметно при разговоре с заболевшим.
Эксперты изучили записи голосов знаменитостей, у которых диагностировали коронавирус, протекавший бессимптомно. Для анализа сопоставлялись записи до заболевания и после того, как стало известно об инфицировании.
В результате выявлена закономерность, что при заболевании у людей значительно сокращается разнообразие звуковых сигналов. Уточняется, что пока в исследовании задействовали образцы голосов всего пяти человек.
Согласно последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 11,8 миллиона случаев заражения, более 545 тысяч человек скончалось.
Ранее сообщалось, что иммунитет к коронавирусу формируется у 21,7% москвичей. Об этом стало известно по итогам четвертого этапа ИФА-тестирования, который прошел в период с 19 июня по 2 июля.
В ВОЗ не исключили ужесточения ограничений в РФ из-за коронавируса
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