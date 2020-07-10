Названы регионы с высокой распространенностью психических заболеваний

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Самый высокий показатель распространенности психических заболеваний зафиксирован на Чукотке в 2019 году (9 922,9 случая на 100 тысяч человек), передает RT со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Высокий уровень распространенности психических расстройств также был отмечен в Алтайском крае (6,6 тысячи случаев), Еврейской АО (6,2 тысячи), Курганской (5,9 тысячи) и Сахалинской областях (5,7 тысячи).
Психические заболевания также распространены в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, в Кировской, Орловской и Тверской областях.
Самый низкий уровень заболевания зафиксирован в Чечне (1,4 тысячи), Москве (2,02 тысячи), Ингушетии (2,06 тысячи), Севастополе, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Самарской области, ХМАО, в Республике Алтай и Карачаево-Черкесии.
Всего на конец 2019 года в стране было зарегистрировано 5,8 миллиона пациентов с психическими заболеваниями. Средний показатель по России составил 3 939,5 случая на 100 тысяч человек.
Ранее психолог из Лондонского университета Кэролайн Камау заявила, что психическое состояние человека напрямую связано с его питанием. Она пояснила, что на психоэмоциональное состояние человека влияет ограниченное потребление продуктов и недостаток жиров.
Чтобы избежать подавленного состояния и физических недугов, специалист порекомендовала ежедневно потреблять достаточное количество диетических жиров, чтобы организм мог получать необходимые ему полезные вещества.
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