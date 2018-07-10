Черчесов подвел итоги выступления российской сборной на ЧМ-2018

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов подвел итоги выступления наших футболистов на чемпионате мира. Об этом он рассказал RT.

"Есть две составляющие: моральная, которую мы реально выполнили – страна была едина, все радовались и все довольны, и спортивная. Если в моральном плане мы победили, то в спортивном – нет, и это огорчает, потому что мы были в шаге от полуфинала", – сказал тренер.

Черчесов добавил, что у российской сборной был шанс выйти в финал и побороться за титул, хотя в футболистов никто не верил. "Мы спортсмены, и хочется в руках иметь кубок, чтобы иметь титул. А то, что мы порадовали болельщиков, конечно, нас радует", – добавил он.

Ранее стало известно, что российская сборная по итогам всех матчей стала лучшей командой по игре в обороне. Наши футболисты провели больше всех оборонительных действий – 259 выносов, отборов и сейвов.

Россия в группе A победила сборные Саудовской Аравии со счетом 5:0 и Египта – 3:1. Однако уступила Уругваю со счетом 3:0, однако это не повлияло на выход из группы. В 1/8 финала РФ обыграла Испанию – 3:4.

Участие России на домашнем мундиале закончилось на 1/4 финала. Отечественная сборная вышла на поле с Хорватией. Основное и дополнительное время матча закончилось с ничьей – 2:2. Результат игры решился серией пенальти.

ЧМ-2018 проходит в России с 14 июня. За кубок победителя борются четыре страны: 10 июля в полуфинальном матче сойдутся Франция и Бельгия, 11 июля Хорватия и Англия. Финал состоится на столичных "Лужниках" 15 июля.