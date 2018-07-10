В парке "Сокольники" 17 июля выберут лучшего кондитера

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столичном парке "Сокольники" 17 июля состоится финал конкурса "Московские мастера". Кондитеры посоревнуются в приготовлении традиционных десертов российских регионов. Эту тематику выбрали участники проекта "Активный гражданин".

До финала дошли кондитеры, которых отобрали в административных округах, говорится на сайте мэра и правительства Москвы.



Победителя определят по нескольким критериям: насколько десерты гармоничны, пропорциональны и соответствуют выбранной тематике.

Кроме того, важнейшим критерием оценки будет вкус и сложность приготовления кондитерского изделия.

Судить конкурс будут шеф-кондитеры предприятий общественного питания, победители и призеры кулинарных конкурсов России и Европы.

Лучшие участники получат подарки, кубки, медали, дипломы. Награды будут вручать в День города, 8 сентября.

Кулинарное состязание начнется в 12:00.

Как сообщалось ранее, у парка "Сокольники" появятся официальные бабушка и дедушка. В рамках проекта "Московское долголетие" для представителей старшего поколения в парке организуют "Бабушка-фест" и "Дедушка-пати", а также разнообразные конкурсы и мастер-классы.