В парке "Сокольники" 17 июля выберут лучшего кондитера

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В столичном парке "Сокольники" 17 июля состоится финал конкурса "Московские мастера". Кондитеры посоревнуются в приготовлении традиционных десертов российских регионов. Эту тематику выбрали участники проекта "Активный гражданин".
До финала дошли кондитеры, которых отобрали в административных округах, говорится на сайте мэра и правительства Москвы.
Победителя определят по нескольким критериям: насколько десерты гармоничны, пропорциональны и соответствуют выбранной тематике.
Кроме того, важнейшим критерием оценки будет вкус и сложность приготовления кондитерского изделия.
Судить конкурс будут шеф-кондитеры предприятий общественного питания, победители и призеры кулинарных конкурсов России и Европы.
Лучшие участники получат подарки, кубки, медали, дипломы. Награды будут вручать в День города, 8 сентября.
Кулинарное состязание начнется в 12:00.
Как сообщалось ранее, у парка "Сокольники" появятся официальные бабушка и дедушка. В рамках проекта "Московское долголетие" для представителей старшего поколения в парке организуют "Бабушка-фест" и "Дедушка-пати", а также разнообразные конкурсы и мастер-классы.
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