Желтый уровень погодной опасности в Москве продлили на 11 июля

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

В Москве и Подмосковье 11 июля объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы и сильного ветра.

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, кратковременный дождь, местами прогремит гроза, сообщает Гидрометцентр России.

В Москве воздух прогреется до 22-24 градусов, в Подмосковье до 21-26 градусов. Ветер будет дуть с севера со скоростью 5-10 метров в секунду. Во время грозы порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Ночью температура воздуха в столице будет 15-17 градусов, в области 12-17 градусов.

В сообщении Гидрометцентра говорится, что погода потенциально опасна.

Ранее в столичном регионе был объявлен желтый уровень погодной опасности на 9 июля и 10 июля из-за грозы.