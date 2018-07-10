Госдума приняла закон о функциях и полномочиях РАН

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Госдума приняла в третьем чтении закон, уточняющий функции и полномочия Российской академии наук. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно закону, к деятельности академии наук будет относиться прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития России. Также к задачам РАН относится руководство научной и научно-технической деятельностью научных организаций и вузов.

Помимо этого, РАН должна будет проводить фундаментальные исследования, финансируемые за счет федерального бюджета, в том числе в интересах обороны и безопасности государства. Также академия будет разрабатывать программу фундаментальных научных исследований на длительное время.

В документе уточняется закон, касающийся ежегодного доклада РАН президенту и правительству. Также в законе более детально прописаны функции организации в сфере международного сотрудничества.