В Гостином дворе пройдут франкоязычная и англо-хорватская дискотеки 10 и 11 июля

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Кисилев

Перед трансляциями футбольных матчей Франция-Бельгия и Англия-Хорватия все желающие смогут потанцевать под популярную музыку стран-участниц. Место проведения – Национальный дом болельщиков Мексики.

Трансляция полуфинала ЧМ-2018 на самом большом крытом экране пройдет сразу после танцевальной программы, сообщает пресс-служба Национального дома.

10 июля пройдет франкоязычная дискотека, 11 июля – англо-хорватская.

Ранее сообщалось, что музыкальный коллектив "Бурановские бабушки" стал хранителем Национального дома болельщиков Мексики. Церемония прощания с фанатами прошла 5 июля на территории Гостиного двора. Ключи от Дома Probadita de Mexico народному ансамблю передали фольклорные музыканты Мексики мариачи. Они спели дуэтом с коллективом. Первой песней стала "Катюша".