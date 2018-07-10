Сотрудники транспортной безопасности смогут использовать ЭШУ

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Законопроект, разрешающий сотрудникам транспортной безопасности использовать электрошокеры, рассмотрят во вторник в первом чтении в Госдуме, передает Агентство "Москва".

Возможность использовать ЭШУ сотрудниками безопасности вокзалов и аэропортов действующим законодательством не предусмотрена.

В настоящий момент оружие самообороны широко применяются в частных охранных структурах, сотрудниками полиции и судебными приставами и даже работниками организаций федеральной почтовой связи.