Мурашко рассказал о ситуации с COVID-19 в регионах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Ситуация с пандемией коронавируса хуже в тех регионах России, где массово пренебрегают антиковидными мерами. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
"Неравномерно развивается ситуация по регионам. <...> Те регионы, в том числе и с высокой плотностью населения, где начинает население пренебрегать рекомендуемыми мерами, в первую очередь по профилактике заболеваний, там мы видим, что ситуация становится напряженной", – рассказал он.
На вопрос о возможности введения дополнительных ограничений Мурашко ответил, что власти постоянно прогнозируют ситуацию с неисполнением различных мер, и призвал не испытывать на прочность ни систему, ни собственное здоровье, а соблюдать рекомендации врачей.
Ранее Сергей Собянин заявил, что эпидемическая ситуация в Москве продолжает оставаться сложной. В связи с этим он напомнил о важности соблюдения санитарных норм горожанами.
Позже заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова уточнила, что до конца недели количество коек для лечения пациентов с коронавирусом в Москве увеличат с 12,5 тысячи до 14 тысяч.
В Москве увеличат число коек для пациентов с коронавирусом
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