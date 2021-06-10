Синоптик рассказал, стоит ли ехать в Подмосковье, чтобы увидеть солнечное затмение

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что погода в столице не позволит горожанам наблюдать за солнечным затмением.
Ранее ученые сообщили, что астрономическое явление произойдет 10 июня в 13:40 по московскому времени. Затмение начнется в Северной Америке и закончится на российском Дальнем Востоке. Кольцеобразная фаза в России будет видна в Якутии и на Чукотке.
"Погода не позволит увидеть это астрономическое явление. Она будет облачная. Надежды на то, что вдруг в течение часа что-то изменится, нет", – заявила Позднякова.
По словам Поздняковой, в Подмосковье складывается идентичная ситуация. "Там тоже очень плотная облачность, хотя дождь менее интенсивный, чем в Москве", – пояснила специалист.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец пообещал москвичам 30-градусную жару во второй половине июня.
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