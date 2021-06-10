Синоптик рассказал, стоит ли ехать в Подмосковье, чтобы увидеть солнечное затмение

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что погода в столице не позволит горожанам наблюдать за солнечным затмением.

Ранее ученые сообщили, что астрономическое явление произойдет 10 июня в 13:40 по московскому времени. Затмение начнется в Северной Америке и закончится на российском Дальнем Востоке. Кольцеобразная фаза в России будет видна в Якутии и на Чукотке.

"Погода не позволит увидеть это астрономическое явление. Она будет облачная. Надежды на то, что вдруг в течение часа что-то изменится, нет", – заявила Позднякова.





Татьяна Позднякова главный специалист Московского метеобюро Облака, может быть, чуть разойдутся в Москве где-то после 18 часов. У нас сейчас очень близко атмосферный фронт, все небо закрыто облаками. Местами дождь. Вероятность, что прояснится небо к 13:40, – ее почти нет.

По словам Поздняковой, в Подмосковье складывается идентичная ситуация. "Там тоже очень плотная облачность, хотя дождь менее интенсивный, чем в Москве", – пояснила специалист.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец пообещал москвичам 30-градусную жару во второй половине июня.