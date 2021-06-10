Москвичи не смогут увидеть солнечное затмение из-за "пирога" облаков – синоптик

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Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что солнечное затмение в Москве увидеть не получится. Об этом сообщает РИА Новости.

Кольцеобразное затмение Солнца, а именно его частные фазы, – их ожидали в Москве в районе 14:26. Однако небосвод над столицей из-за непогоды на 100% закрыт облаками.

"Никаких возможностей увидеть солнечное затмение у жителей Москвы и Московской области не будет. Небосвод закрыт облаками по всей толще стратосферы, везде многослойный "пирог" будет закрывать небосвод", – заявил Тишковец.

По словам синоптика, увидеть небесное явление можно будет в северной половине европейской части России – например в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Карелии и Коми. Предварительно просветы будут также на юге страны.

Согласно прогнозам метеорологов, 10 июня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха в Москве поднимется до 19–21 градуса тепла.