Роскачество нашло плесень в шоколадном пломбире

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Роскачество проверило ряд торговых марок шоколадного пломбира в РФ и выявило существенные технологические нарушения.
Для исследования были выбраны 20 торговых марок, из которых только одно было белорусского производства, остальные были изготовлены в России.
В ходе экспериментов в трех марках были выявлены признаки фальсификации. По словам экспертов, это может указывать на применение ингредиентов с растительными жирами.
Кроме того, специалисты Роскачества проверили, содержатся ли в пломбире дрожжи и плесень, не нормированные российским законодательством. В результате выяснилось, что в четырех видах мороженого содержалось незначительное число дрожжей, еще в двух была плесень.
В ходе испытаний эксперты не нашли в проверенных пломбирах тяжелые металлы, радионуклиды, бактерии группы кишечной палочки и антибиотики. Самую высокую оценку по итогам тестов получили только пять торговых марок из двадцати.
В России с 1 июня 2021 года вступила в силу норма по обязательной маркировке мороженого и сыра. Как рассказал замгендиректора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов, к требованию готовы как производители, так и типографии.
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