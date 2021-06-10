Москвичам рассказали о погоде в четверг

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В четверг, 10 июня, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
Температура воздуха в Москве поднимется до 19–21 градуса тепла, в Подмосковье – до 18–23 градусов.
"Ветер северо-восточный – 3–8 метров в секунду, при грозе с порывами 12–17 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 60%", – говорится в сообщении.
Синоптики отмечают, что кратковременные грозовые дожди пройдут не повсеместно. Атмосферное давление будет незначительно колебаться, но соответствовать норме. Также прогнозируется спокойный геомагнитный фон.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщила, что во второй половине июня в Москве ожидается тридцатиградусная жара.
Москвичи поделились кадрами непогоды
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