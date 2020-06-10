Депутат ГД: поправка о приоритете национального законодательства – безопасность страны

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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отметила, что поправка в Конституцию России о приоритете национального законодательства является гарантом безопасности страны, сообщает Агентство "Москва".

Она заявила, что это предотвратит вероятность ситуации, при которой другие страны будут диктовать свои условия, которые не соответствуют российским интересам. Журова отметила, что подобные инциденты неприемлемы, а также напомнила, что поправка коснется и усыновления российских детей за рубежом.

"Не менее важна поправка о приоритете российской Конституции перед международным правом. Наши зарубежные коллеги неоднозначно реагировали. Но, извините, это – наша безопасность", – сказала депутат.

Она добавила, что поправки в Конституцию также касаются и работы Госдумы и Совета Федерации. В связи с этим Журова считает их важными лично для себя.

"Это касается и меня, и моей работы в будущем. Как мы пойдем на следующие выборы – надо будет смотреть уже с учетом поправок. Также очень важно то, что сказано про семью", – подчеркнула Журова.

Депутат Госдумы также прокомментировала скептические оценки введения электронного голосования. Она напомнила, что десять лет назад подобная система уже практиковалась и на тот момент она ни у кого не вызывала возражений. Она напомнила, что онлайн-формат волеизъявления уже отработан и при выборах в молодежный парламент, и на иных площадках Москвы.

"Думаю, летом это особенно удобно, когда человек по-разным причинам может быть далеко от участка для голосования. Или, если это касается пожилых, они могут посчитать, что идти на участок им лично небезопасно из-за вируса. Полагаю, ЦИК обеспечит здесь и прозрачность, и безопасность. И это станет удобным для многих", – сказала Журова.

Ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что онлайн-формат голосования по поправкам в Конституцию обеспечит безопасность граждан. Он призвал россиян принять участие в голосовании, поскольку речь идет об основном законе.

Для участия в электронном голосовании заявки подали уже более 400 тысяч человек. Записаться на онлайн-голосование можно до 14:00 21 июня на порталах mos.ru и gosuslugi.ru.