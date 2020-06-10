Москва 24: финансовые эксперты расскажут, как правильно распоряжаться деньгами

Фото: depositphotos/mizar_219842

13 и 14 июня в онлайн формате пройдет VII Семейный финансовый фестиваль. В течение двух дней запланировано более 50 мероприятий разных форматов, в которых примет участие более 80 финансовых экспертов и спикеров. 14 июня участники фестиваля смогут узнать, что нового придумали мошенники за время самоизоляции и как и не попасть к ним в руки.

Семейный финансовый фестиваль проходит в рамках проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации".

Смотрите трансляцию 14 июня в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.