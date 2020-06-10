Москва 24: финансовые эксперты расскажут о семейном бюджете в условиях кризиса

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13 и 14 июня в онлайн формате пройдет VII Семейный финансовый фестиваль. В течение двух дней запланировано более 50 мероприятий разных форматов. 13 июня участники фестиваля смогут послушать лекции экспертов по финансовой грамотности и получить индивидуальные консультации по вопросам финансового планирования.

Семейный финансовый фестиваль проходит в рамках проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации".

Смотрите трансляцию 13 июня в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.