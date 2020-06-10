Названы опасные бактерии, которые могут вызвать отравление

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В жаркую погоду увеличивается количество пищевых отравлений, которые вызваны болезнетворными микроорганизмами еды и воды. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Специалисты Роскачества рассказали, как с ними бороться. Для профилактики сальмонеллы, которая может содержаться в яйцах, молоке, мясе и воде, нужно разогревать продукты до 70 градусов. Также лучше отказаться от бифштексов с кровью, парного молока и воды из открытых источников.
В материале говорится, что в молочных продуктах и мясе часто встречается бруцелла. Она погибает при нагревании продуктов до 70–95 градусов.
Бактерии кишечной палочки могут присутствовать в сырых овощах, фруктах и зелени, мясных полуфабрикатах и молочных продуктах, говорится в материале. Специалисты рекомендуют отказаться от покупки нарезки колбасы и сыра.
Отмечается, что в промытых фруктах и овощах, а также в мясе и рыбе могут присутствовать листерии. Их можно убить при помощи термической обработки при температуре 100 градусов.
Ранее эксперты Роскачества предупредили о содержании токсинов в овощах и фруктах, причем их число варьируется в зависимости от спелости плода. Специалисты предостерегли от употребления картофеля с зелеными участками – из-за содержащегося в таких плодах соланина может проявиться головная боль или расстройство желудка. От этого вещества не спасает и термическая обработка.
Аналогичное опасное вещество есть и в помидорах. Когда они еще частично зеленые, концентрация соланина опасна, но в процессе созревания плоды уже лучше подходят в пищу. Опасными специалисты назвали и грибы – даже если речь идет о съедобных видах.
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