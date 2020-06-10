Еще 3 796 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице выздоровели еще 3 796 пациентов после прохождения лечения от COVID-19, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 113 533 человек", – сообщила вице-мэр.

Ракова напомнила, что если горожане, вылечившиеся от COVID-19, хотят сдать плазму крови, то нужно обратиться на горячую линию по номеру +7 (495) 870-45-16. Она работает каждый день с 9:00 до 19:00.

Донорами плазмы могут быть люди в возрасте от 18 до 55 лет без хронических заболеваний. Кроме того, у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

С 27 мая в Москве можно пройти тестирование на антитела к коронавирусной инфекции по предварительной записи. Запись открыта на две недели вперед.

Подготовка к сдаче крови не требуется. Необходимо просто взять с собой полис ОМС и паспорт и прийти в назначенное время. Результаты исследований можно посмотреть онлайн в электронной медицинской карте.

