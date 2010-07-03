Глава Кузбасса ответил на просьбу жителей об убежище в Канаде

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поручил своим заместителям и мэру города Киселевска встретиться с его жителями и проработать меры поддержки горожан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
"Город вырос из шахтерского рабочего поселка и практически стоит на угольных разрезах. Эту проблему сложно решить быстро", – заявили в областной администрации.
Жители переселяются в новое жилье, удаленное от разрезов, ведется борьба с незаконными погрузками и перевозками угля. Как отметили местные власти, все предприятия, которые работают в регионе, выполняют согласованные с правительством экологические программы.
В свою очередь, в администрации Киселевского городского округа сообщили, что на всех угольных предприятиях работают экологические программы, и они рассчитаны на несколько лет.
Ранее в Сети появилось видеообращение от жителей Киселевска. Они жалуются на то, что в их городе открытым способом добывают уголь рядом с жилыми домами. По их словам, зимой в городе выпадает снег черного цвета, угольные пласты горят, вырастает число онкологических заболеваний. Участники видео обратились к премьер-министру Канады с просьбой предоставить им статус беженцев.
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