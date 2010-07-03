Минтруд разработал проект профстандарта для охранников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Министерство труда и социальной защиты представило для общественного обсуждения проект профессионального стандарта "Работник в области частной охранной деятельности". Он разработан вместе с отраслевыми ассоциациями. Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

"Проект профессионального стандарта "Работник в области частной охранной деятельности" разработан в целях реализации указов президента РФ № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" и № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", в соответствии с которыми формируется Национальная система компетенций и квалификаций", – гласит пояснительная записка к документу.

Сотрудники охранных предприятий будут делиться на несколько категорий, каждая со своим наименованием, полномочиями и обязанностями. В зависимости от трудовых обязанностей сотрудникам охранных организаций могут быть присвоены следующие категории:

А: "Проведение мониторинга тревожных сигналов"

B: "Обеспечение охраны имущества, защиты жизни и здоровья охраняемых лиц"

С: "Координация действий охранников на объекте"

D: "Оказание охранных услуг в чрезвычайных и кризисных ситуациях"

E: "Проведение мониторинга организации охраны объектов"

G: "Обеспечение частной охранной деятельности"

H: "Информирование заказчиков по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств"

I: "Руководство частной охранной организацией"

Сейчас численность граждан, имеющих статус частного охранника, составляет 686 тысяч. Россия по количеству частных охранников на 100 тысяч населения занимает одно из ведущих мест в мире (467 человек).