Минтруд разработал проект профстандарта для охранников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Министерство труда и социальной защиты представило для общественного обсуждения проект профессионального стандарта "Работник в области частной охранной деятельности". Он разработан вместе с отраслевыми ассоциациями. Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
"Проект профессионального стандарта "Работник в области частной охранной деятельности" разработан в целях реализации указов президента РФ № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" и № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", в соответствии с которыми формируется Национальная система компетенций и квалификаций", – гласит пояснительная записка к документу.
Сотрудники охранных предприятий будут делиться на несколько категорий, каждая со своим наименованием, полномочиями и обязанностями. В зависимости от трудовых обязанностей сотрудникам охранных организаций могут быть присвоены следующие категории:
А: "Проведение мониторинга тревожных сигналов"
B: "Обеспечение охраны имущества, защиты жизни и здоровья охраняемых лиц"
С: "Координация действий охранников на объекте"
D: "Оказание охранных услуг в чрезвычайных и кризисных ситуациях"
E: "Проведение мониторинга организации охраны объектов"
G: "Обеспечение частной охранной деятельности"
H: "Информирование заказчиков по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств"
I: "Руководство частной охранной организацией"
Сейчас численность граждан, имеющих статус частного охранника, составляет 686 тысяч. Россия по количеству частных охранников на 100 тысяч населения занимает одно из ведущих мест в мире (467 человек).
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