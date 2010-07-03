Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

17:58

Минтруд разработал проект профстандарта для охранников

общество

17:58

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Министерство труда и социальной защиты представило для общественного обсуждения проект профессионального стандарта "Работник в области частной охранной деятельности". Он разработан вместе с отраслевыми ассоциациями. Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

"Проект профессионального стандарта "Работник в области частной охранной деятельности" разработан в целях реализации указов президента РФ № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" и № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", в соответствии с которыми формируется Национальная система компетенций и квалификаций", – гласит пояснительная записка к документу.

Сотрудники охранных предприятий будут делиться на несколько категорий, каждая со своим наименованием, полномочиями и обязанностями. В зависимости от трудовых обязанностей сотрудникам охранных организаций могут быть присвоены следующие категории:

  • А: "Проведение мониторинга тревожных сигналов"
  • B: "Обеспечение охраны имущества, защиты жизни и здоровья охраняемых лиц"
  • С: "Координация действий охранников на объекте"
  • D: "Оказание охранных услуг в чрезвычайных и кризисных ситуациях"
  • E: "Проведение мониторинга организации охраны объектов"
  • G: "Обеспечение частной охранной деятельности"
  • H: "Информирование заказчиков по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств"
  • I: "Руководство частной охранной организацией"

Сейчас численность граждан, имеющих статус частного охранника, составляет 686 тысяч. Россия по количеству частных охранников на 100 тысяч населения занимает одно из ведущих мест в мире (467 человек).

общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика