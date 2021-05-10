Москвичам рассказали о погоде в столице 10 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столичном регионе 10 мая ожидается небольшая облачность и до 18 градусов выше нуля. Об этом сообщается на портале "Метеоновости".
По словам специалистов, максимальная температура в Москве составит от 15 до 17 градусов тепла, в Подмосковье – от 13 до 18 градусов выше нуля.
"Ветер северо-западный 5 – 10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 30%", – говорится в сообщении.
Синоптики отметили, что при переменной облачности осадков не ожидается, кроме того, температура повышается. Атмосферное давление растет, как и содержание кислорода в воздухе. Такая погода не должна вызывать у горожан дискомфорта, ухудшения самочувствия и выраженных метеопатических реакций.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, когда москвичам ожидать потепления в столице. По его словам, с 12 мая в столице начнется метеорологическое лето с опережением климатического графика на две недели. Жителей и гостей города уже на следующей неделе ожидает почти безоблачная и сухая погода, а температура воздуха достигнет отметки в 24 градуса.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: