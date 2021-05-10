Москвичам рассказали о погоде в столице 10 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столичном регионе 10 мая ожидается небольшая облачность и до 18 градусов выше нуля. Об этом сообщается на портале "Метеоновости".

По словам специалистов, максимальная температура в Москве составит от 15 до 17 градусов тепла, в Подмосковье – от 13 до 18 градусов выше нуля.

"Ветер северо-западный 5 – 10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 30%", – говорится в сообщении.

Синоптики отметили, что при переменной облачности осадков не ожидается, кроме того, температура повышается. Атмосферное давление растет, как и содержание кислорода в воздухе. Такая погода не должна вызывать у горожан дискомфорта, ухудшения самочувствия и выраженных метеопатических реакций.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, когда москвичам ожидать потепления в столице. По его словам, с 12 мая в столице начнется метеорологическое лето с опережением климатического графика на две недели. Жителей и гостей города уже на следующей неделе ожидает почти безоблачная и сухая погода, а температура воздуха достигнет отметки в 24 градуса.