Дождь ожидается в столице в воскресенье

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Дождь и до 19 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье, 10 мая.

Как сообщает портал "Метеоновости", будет дуть северный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Атмосферное составит 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 50 процентов.

В Москве за первую неделю мая выпало более 40 процентов месячной нормы осадков. Температура воздуха при этом превышала норму на три градуса.

По прогнозам синоптиков, с 13 мая в столицу придет аномально холодная погода. Ночью температура может опуститься до 4 градусов.