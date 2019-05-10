Западные СМИ впечатлил парад в честь дня Победы в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Западных журналистов впечатлил прошедший в Москве парад в честь 74-й годовщины со дня Победы над нацистской Германией, передает "Российская газета".

К примеру, СМИ обратили внимание на военную технику. ABC News написали, что на параде приняли участие 13 тысяч военнослужащих и 130 единиц военной техники, начиная с танков Т- 34 времен Второй мировой войны и заканчивая мощными комплексами с межконтинентальными баллистическими ракетами "Ярс".

Издание подчеркнуло, что была представлена самая передовая военная техника России. Речь, в частности, идет о танках Т-14 "Армата" и зенитных ракетных системах С-400 "Триумф".

Daily Mail обратили внимание на кабриолет Aurus. Авторы статьи подчеркнули, что в "режиме парада" машина очень плавно движется со скоростью менее 12 миль в час. Автомобиль уже заинтересовал представителей Саудовской Аравии.

Накануне по Красной площади прошагали около 13 тысяч военнослужащих и проехали 132 единицы техники. Пешая колонна состояла из 35 парадных расчетов – офицеров, сержантов, солдатов, курсантов военных училищ, суворовцев, кадетов и юнармейцев. По главной площади России впервые проехали кабриолеты Aurus.

Перед началом парада на Красной площади выступил Владимир Путин. Президент поздравил россиян с Днем Победы и поблагодарил ветеранов.