Западные СМИ впечатлил парад в честь дня Победы в Москве

Западных журналистов впечатлил прошедший в Москве парад в честь 74-й годовщины со дня Победы над нацистской Германией, передает "Российская газета".
К примеру, СМИ обратили внимание на военную технику. ABC News написали, что на параде приняли участие 13 тысяч военнослужащих и 130 единиц военной техники, начиная с танков Т- 34 времен Второй мировой войны и заканчивая мощными комплексами с межконтинентальными баллистическими ракетами "Ярс".
Издание подчеркнуло, что была представлена самая передовая военная техника России. Речь, в частности, идет о танках Т-14 "Армата" и зенитных ракетных системах С-400 "Триумф".
Daily Mail обратили внимание на кабриолет Aurus. Авторы статьи подчеркнули, что в "режиме парада" машина очень плавно движется со скоростью менее 12 миль в час. Автомобиль уже заинтересовал представителей Саудовской Аравии.
Накануне по Красной площади прошагали около 13 тысяч военнослужащих и проехали 132 единицы техники. Пешая колонна состояла из 35 парадных расчетов – офицеров, сержантов, солдатов, курсантов военных училищ, суворовцев, кадетов и юнармейцев. По главной площади России впервые проехали кабриолеты Aurus.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.