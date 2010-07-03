Желтый уровень погодной опасности объявлен на 11 мая

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Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 11 мая из-за ветра и грозы, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", – говорится в сообщении ведомства.

Температура воздуха в столичном регионе в ближайшие дни приблизится к июньским значениям. Ожидаются дожди, местами – ливни и грозы.

В региональном главке МЧС сообщили, что в пятницу, 10 мая, в области ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. В ведомстве рекомендовали по возможности оставаться дома или в укрытии, не находиться вблизи рекламных щитов и слабозакрепленных конструкций.

Ранее сообщалось, что атлантический циклон принес в столичный регион до трети месячной нормы осадков. По данным центра погоды "Фобос", за прошедшие сутки местами выпало от 13 до 20 миллиметров осадков.

Накануне град, ливень и сильный ветер обрушились на Москву. Порывы ветра достигали 22 метров в секунду.

