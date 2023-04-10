В Госдуму внесли законопроект о закреплении понятия "мед"

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В Госдуму внесли законопроект, который законодательно закрепляет понятие "мед" для противодействия его фальсификации. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Соответствующий законопроект внесли сенаторы Александр Двойных, Сергей Митин и депутат Владимир Кашин.

Согласно тексту документа, под медом предлагается понимать природный сладкий продукт, который вырабатывается из нектара растений или выделений живых частей растений, или выделений насекомых, которые паразитируют на живых частях растений.

Вместе с тем также будет закреплено, что понимается под продукцией пчеловодства: мед, воск, маточное молочко, гомогенат расплода медоносных пчел или трутневого расплода, прополис, пыльцевая обножка, перга, пчелиный яд и пчелиная матка.

Ранее сообщалось, что депутаты партии "Справедливая Россия – За правду" внесли в Госдуму инициативу, которой предлагается вернуть россиянам право на получение субсидии на оплату коммунальных услуг при погашении задолженности по ЖКХ.

До этого стало известно, что в Госдуму внесли поправки о пожизненном наказании за госизмену. По словам главы комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, поправки, разработанные комитетом, поддержали все фракции.

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