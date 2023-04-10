Микробиолог объяснила, какой штамм кишечной палочки является самым опасным для человека

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В бактерии группы кишечных палочек входят свыше 100 видов микроорганизмов. Однако Escherichia coli O157 является самым опасным для человека, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на главу лаборатории гигиены производства микробиологии ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова, доктора технических наук Юлию Юшину.

"Этот штамм может вызывать тяжелое пищевое отравление, поскольку продуцирует шига-токсин, который вызывает тяжелую болезнь пищевого происхождения. Во всем мире внимание сосредоточено именно на этом микробе, так как очень много было вспышек, связанных с ним", – указала она.

Специалист отметила, что в России не все продукты проверяют на наличие данного штамма. В группу риска появления таких заболеваний вошли дети раннего возраста и пожилые люди, объяснила эксперт.

По словам Юшиной, признаками данного штамма являются спазмы, диарея и гемолитический уремический синдром.

"У него очень тяжелые последствия, поэтому на этот штамм кишечной палочки нужно обращать серьезное внимание", – резюмировала она.

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