Эксперт рекомендовал не переедать на майских праздниках

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На майских праздниках не стоит испытывать желудок на растяжение. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на фитнес-тренера Романа Шишкина.

Он отметил, что у изменения тела существует накопительный эффект, поэтому нельзя набрать 3–5 лишних килограммов за пару дней. Эксперт посоветовал за несколько дней до праздников снизить калорийность пищи, а в день застолья начать с белковых продуктов и нежирного мяса.

"Праздники – это хорошо, мы на них отдыхаем и расслабляемся, не забиваем голову и не выбиваемся из социума со своей курагрудкой, но сохраняем адекватность и не уходим в крайности, допустим, в неделю обжорства", – указал тренер.

До этого нутрициолог Анастасия Иванова предупредила, что такую систему питания, как сыроедение, можно использовать не более пяти дней. По ее словам, это может быть полезно для очистки организма после продолжительных застолий, к примеру после майских праздников. При этом специалист заметила, что лучше, чем сбалансированное питание, ничего нет.

Ранее диетолог Виктор Тутельян рассказал, что регулярное взвешивание необходимо не только желающим привести фигуру в форму, но и всем тем, кто заботится о своем здоровье. Однако он посоветовал избегать постоянного и скрупулезного подсчета калорий.

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