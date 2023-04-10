Москвичам рассказали о погоде 10 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с прояснениями и небольшой дождь ожидают столичный регион в понедельник, 10 апреля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в Москве будет колебаться в пределах от 14 до 16 градусов, по области – от 12 до 17 градусов.

Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба.

На неделе, несмотря на потепление, в Москве ожидаются дожди. Об этом заявил специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

На Пасху, 16 апреля, в Европейской России будет сухая и умеренно теплая погода. Синоптики также отмечают, что первая декада апреля будет на 3,5 градуса теплее нормы.

Атмосферное давление в столице в понедельник приблизится к рекордным показателям

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