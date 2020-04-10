Автоюрист поддержал отмену штрафов с камер, установленных с нарушениями

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Автоюрист Илья Москвитин заявил Москве 24, что отмена штрафов с дорожных камер, установленных с нарушениями, – необходимая мера. По его мнению, это уменьшит нагрузку на суды и упростит жизнь автомобилистам.

Юрист считает данную инициативу актуальной. Он пояснил, что если дорожная камера установлена с нарушением установленных норм, то нельзя считать законным и нарушения, которые она фиксирует.

"Если камера установлена с нарушением ГОСТов, то есть идет вразрез с законом, то привлечение человека к ответственности является незаконным", – заявил эксперт.





Илья Москвитин автоюрист Если это будет урегулировано на верхнем уровне, то автомобилистам это только сыграет в плюс.

Москвитин уточнил, что для автомобилистов – это больная тема. По его мнению, на данный момент людям приходят штрафы, и им приходится обжаловать их в суде, дополнительно заплатив юристу.

"Сейчас хотят это урегулировать, чтобы разгрузить суды и обезопасить людей от этого. Избавить их от несправедливых штрафов", – уверен юрист.

Эксперт также отметил, что отмена штрафов с таких камер уменьшит число нарушений и наказание за них будет справедливым.

Ранее появилась информация, что комитет по транспорту и строительству Госдумы, а также Минтранс и МВД дорабатывают законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части повышения уровня безопасности дорожного движения". В пресс-службе Минтранса сообщили, что среди поправок есть признание недействительными штрафов с дорожных камер, установленных с нарушениями.

Также стало известно, что более 2,5 тысячи камер будут отслеживать и фиксировать водителей, которые нарушили режим самоизоляции в период пандемии коронавируса.