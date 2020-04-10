Минздрав запустил приложение о профилактике и лечении коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министерство здравоохранения запустило бесплатное приложение "Здоровье.ру" о профилактике и лечении коронавируса. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Как отмечается, в разработке приложения участвовали специалисты Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) терапии и профилактической медицины и НМИЦ фтизиопульмонологии.

Пользователю нужно пройти онлайн-тест и оценить риск заражения COVID-19.

"После прохождения теста пользователю будет доступен удобный дневник здоровья, который при тревожных симптомах поможет вовремя обратиться за помощью и вызвать врача", – говорится в сообщении.

Кроме того, для пользователей доступен недельный образовательный курс, в рамках которого можно получить упражнения, чтобы снизить тревогу и побороть страх.

В пресс-службе отметили, что пожилые люди и те, у кого есть хронические заболевания, смогут получить ежедневные персональные советы по профилактике.

Ранее член Федерации психологов образования РФ, кандидат педагогических наук, доцент МГПУ Юлия Челышева рассказала, как снять стресс в период самоизоляции.

По ее мнению, уход за цветами, мытье посуды и ручная стирка способствуют снятию эмоционального напряжения. Специалист отметила, что также расслабиться можно с помощью спорта и раскрасок-антистресс.