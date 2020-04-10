Газета "Вечерняя Москва" выходит в обычном режиме

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Несмотря на введенный режим самоизоляции граждан в связи эпидемиологической ситуацией в мире, газета "Вечерняя Москва" и портал городских новостей vm.ru продолжают работать в штатном режиме. Кроме того, читатели могут сами выбирать, какие новости будут им показаны.
Газета по-прежнему представлена утренним, вечерним и еженедельными выпусками, а также тремя окружными изданиями, распространяемыми в разных округах столицы. Сайт обновляется в ежедневном режиме. В непростое время особенно важно уделять внимание своевременному информированию граждан о том, что происходит в Москве и в стране в целом.
Как сообщалось ранее, "ВМ" ввела на своем сайте функцию "выключить коронавирус", чтобы облегчить поиск других новостей тем, кто устал от непрерывных сюжетов, связанных с эпидемией.
Отметим, сайт vm.ru в рейтинге интернет-проектов "Яндекс. Радар" за последние 30 дней занимает 10-ю строчку в категории "газеты/журналы".
"Вечерняя Москва" – старейшая газета столицы, в 2018 году отметившая 95 лет со дня первого выпуска. За время своего существования газета не прекращала выход ни на один день, даже во время Великой Отечественной войны. Сегодня "Вечерняя Москва" – это семь успешных изданий, адресованных различным целевым группам, студия сетевого вещания, медиацентр и портал городских новостей vm.ru.
Аудитория сайта vm.ru в марте этого года составила 10 миллионов посетителей, которые за месяц просмотрели более 32 миллионов страниц (по данным liveinternet.ru).
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