Смартфоны и GPS-трекеры не попадут под закон о шпионских устройствах

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Смартфоны и GPS-трекеры не будут подпадать под законопроект о специальных технических средствах. Такое заявление сделал заместитель директора ФСБ Александр Купряжкин.

"Телефоны и гаджеты являются приборами бытового назначения, поэтому под данный закон они не подпадают", – сказал он на заседании в Госдуме, передает агентство "Интерфакс".

Он пояснил, что авторучка с функцией видеонаблюдения не будет попадать под данный законопроект, если использовать ее для письма. Телефоны также являются только бытовым предметом.

Законопроект дополняет статью 138.1 УК РФ примечанием, где разъясняется, какие именно приборы понимаются как шпионские устройства. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до 4 лет за незаконный оборот технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

В законе значение термина "специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации" не раскрыто, и это осложняет его толкование. Этот термин употребляется в УК, в КоАП, в законах о ФСБ, о полиции, об оперативно-розыскной деятельности, в нормативных актах правительства.