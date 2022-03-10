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общество

16:23

Депутат Гутенев оценил идею запретить экспорт древесины в США и страны ЕС

обществоэкономика

Фото: пресс-служба нижней палаты парламента

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев оценил идею запретить экспорт древесины в недружественные страны. Об этом сообщает RT.

"Это переход от мер компенсационных к более проактивной политике, которая причиняет определенные неудобства недружественным странам", – сказал депутат, отметив, что риски для российских предпринимателей о возможной заморозке средств учитываются.

По словам Гутенева, идею можно назвать полезной, если некоторые товары могут быть перенаправлены на другие рынки и другим заказчикам.

Ранее стало известно, что Россия до конца года может запретить экспорт древесины и ряда изделий из нее в недружественные страны. Соответствующий законопроект разработали в Минпромторге.

Согласно документу, запрет коснется березовой древесины, фанерной кряжи и топливной щепы. Так, запрет экспорта фанерного кряжа вместе с антидемпинговыми пошлинами Евросоюза на готовую фанеру из РФ обрушит планы производителей на увеличение мощностей предприятий.

Ситуация в экономике осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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