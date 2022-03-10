Гостем "The City. Говорим" станет психолог Галина Петракова

Фото: предоставлено гостем программы

Гостем программы "The City. Говорим" на телеканале Москва 24 станет клинический психолог Галина Петракова. Эфир передачи пройдет в ночь с 10 на 11 марта, в 00:20.

Специалист расскажет ведущему передачи Дмитрию А. Быкову, почему у москвичей появляются зависимости и как они связаны между собой.

Ранее в программе "The City. Говорим" принимала участие психолог Анастасия Зайцева. В эфире Москвы 24 она рассказала, как принимать и оказывать поддержку в большом городе.

