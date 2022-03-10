В России за сутки госпитализировали 9 401 человека с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
В России за последние сутки госпитализировали 9 401 человека с коронавирусной инфекцией. Это на 207,8% больше, чем днем ранее, сообщает Оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.
Число госпитализаций увеличилось в 76 российских регионах, а снижение произошло в семи субъектах. При этом в двух регионах ситуация с коронавирусом осталась без изменений.
Всего выявлен 51 231 новый случай коронавирусной инфекции. Больше всего из них пришлось на Башкирию – 2 856. Также в Санкт-Петербурге выявлено 2 402 случая, в Свердловской области – 2 076, Самарской области – 1 707. В Москве выявили 1 215 новых случаев, а в Подмосковье – 160.
От последствий COVID-19 за сутки скончались 665 пациентов, выздоровели 148 634 человека. С начала пандемии число переболевших коронавирусной инфекцией составило 17 191 300 человек.
Ранее врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов напомнил о необходимости пройти ревакцинацию от COVID-19.
По его словам, это важно для создания иммунной прослойки. Врач отметил, что по рекомендациям Минздрава РФ повторную прививку нужно делать через шесть месяцев после вакцинации.
Москва отказалась от ряда антиковидных ограничений
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