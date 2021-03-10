Дмитрий Певцов заявил, что женщины вдохновляют и вечно удивляют

Фото: Татьяна Петрова

Народный артист России Дмитрий Певцов во время концерта в честь 8 Марта в гостинице "Космос" поздравил женщин с праздником. Он отметил, что женский пол всегда вдохновлял и удивлял.

"С вами в мир приходит весна, любовь и счастье... Вы поддерживаете нас в трудную минуту, вдохновляете и вечно удивляете. Радуете теплом и окружаете заботой. Вы можете все – сварить самый вкусный борщ, построить самый прочный дом, полететь в самый дальний космос. От всей души поздравляю вас с праздником Весны! Спасибо, что вы есть!" – заявил Певцов.

К поздравлениям подключился префект СВАО Алексей Беляев. Он отметил, что Международный женский день позволяет мужскому полу лишний раз выразить слова благодарности женщинам за то, что они меняют жизнь к лучшему и всегда приходят на помощь.

Гостями концерта стали жительницы округа, которые занимаются волонтерством и благотворительностью, воспитывают детей и помогают другим. Одна из участниц концерта Ольга Аксянова, которая является координатором многодетных семей СВАО, рассказала о силе таких матерей, которые в пандемию вместе с молодежью доставляли продукты нуждающимся гражданам.

"Самое удивительное, что в пандемию наши многодетные мамы сами вызвались помогать и стали волонтерами. Помогали в доставке продуктовой помощи. Кто-то из волонтеров заболевал, кто-то возвращался в строй, присоединялись новые. 250 человек мы наградили грамотами "Будь полезен", – рассказала Аксянова.

Еще одна участница концерта – председатель ветеранской первички Бутырского района Раиса Михеева – поделилась результатами деятельности своей организации, отметив, что более 14 тысяч человек постоянно участвуют в различных мероприятиях и помогают людям не оставаться наедине со своими проблемами.

"Порой людям нужна не только материальная помощь, а просто внимание и забота. Наша организация охватывает 14 тысяч человек, мы поздравляем с днями рождения, юбилеями, годовщиной Великой Победы. Никого не оставляем одиноким: с одной стороны помогает ЦСО, с другой – наша поддержка... И за концерт спасибо – уверена, мы уйдем отсюда совсем с другим настроением, на лице появятся улыбки", – подчеркнула Михеева.

В Международный женский день слова поздравления прозвучали и от художественного руководителя шоу-балета "Тодес" Аллы Духовой и телеведущего Тимофея Баженова. Они пожелали женщинам счастья, здоровья и удачи во всех начинаниях.