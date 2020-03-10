В Сети появилось видео с необычным обрядом против коронавируса

В Сети появилось видео с проводящими обряд против коронавируса пенсионерками

В России предложили новый способ защиты от коронавируса COVID-19, который постепенно охватывает планету, – сверхъестественный обряд, который якобы проводят пенсионерки. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

По Сети распространилось видео, в котором бодрые пенсионерки начинают ритмично описывать руками круги. В ладонях женщины держат листы бумаги – вероятно, с заговором.

"Будем бороться с коронавирусом, чтобы он не попал в нашу Россию. Вправо три раза… Влево три раза… Окуриваем коронавирус. Вниз, вверх. Коронавирус к нам больше не придет", – произносит в видео одна из "защитниц" от болезни.

Ранее в Сети начали делиться необычными способами защиты от коронавируса. Жители Великобритании, например, предпочитают использовать противогазы и пластиковые пакеты.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванная неизвестным типом коронавируса. Было установлено, что вирус передается от человека к человеку.

По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило 80 754 человек, скончались 3136 людей, излечилось почти 60 тысяч заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 686 человек.

