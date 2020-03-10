Названы российские регионы, где стали реже брать приемных детей

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За прошлый год россияне усыновили (удочерили) 11,9 тысячи детей, следует из данных министерства юстиции РФ.

Таким образом число детей, которые обрели семьи, сократилось по сравнению с 2018, передает News.ru.

В 2018 году родители взяли из детских домов 13 тысяч детей. Антилидерами по показателю оказались Чукотский (3) и Ненецкий (9) автономные округа.

Кроме того, в пятерке российских регионов по наименьшему числу усыновлений оказались Ингушетия (12), Магаданская область (16) и Алтай (17).

Меньшее количество детей попало в приемные семьи в Санкт-Петербурге (407) и Свердловской области (390).

Больше всего актов об усыновлении в 2019 зарегистрировали в Московской области (705), Москве (690) и Краснодарском крае (439).

Ранее стало известно, что гражданам Израиля упростили усыновление детей из России.

