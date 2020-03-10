Синоптики назвали благоприятное время для посадки картошки

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд посоветовал россиянам не менять традиционные сроки посадки картошки, сообщает РИА Новости. Он подчеркнул, что теплая зима и начало весны не делают территорию центральной России субтропиками.

Синоптик напомнил, что это не первый теплый март за последние годы. В частности, в 2017 году в первый месяц весны было очень тепло, однако с 1 апреля начались холода, а на 9 мая установился временный снежный покров.

"Температура 9 мая не превышала пяти градусов. Не нужно считать, что мы в субтропиках живем, и сажать картошку", – заявил Вильфанд. Он призвал заняться высадкой в конце первой декады мая.

"Земля действительно не замерзла, но это не значит, что она достаточно теплая для того, чтобы сажать картошку. Для Нечерноземья это верно", – заключил метеоролог.

Очередной температурный рекорд был побит в Москве. Накануне на базовой столичной метеостанции на ВДНХ воздух прогрелся до плюс 11,3 градуса. Предыдущее рекордное значение было установлено в 2017 году.

До этого температурные рекорды по теплу были побиты 7 и 8 марта. 7 марта воздух прогрелся до 12 градусов, что на 3 градуса больше максимума в тот же день 2002 года. В Международный женский день столбик термометра зафиксировал 8,6 градуса – то есть на 0,3 градуса выше, чем в 2014 году.

По предварительным прогнозам синоптиков, в дневные часы вторника и среды (10 и 11 марта соответственно) ожидается примерно 8–10 градусов тепла. К выходным погода испортится, вплоть до заморозков.

Как заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, во вторник, 10 марта, Москву накроет атмосферный фронт. В столице выпадет примерно 30% от месячной нормы осадков.

