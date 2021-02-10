Врач предупредила о риске получить ожог сетчатки глаз из-за яркого зимнего солнца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова предупредила о риске получить ожог сетчатки глаза из-за яркого зимнего солнца. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Специалист посоветовала носить солнцезащитные очки не только летом, но и зимой. Приобретать их она рекомендовала в специализированных магазинах, уточнив, что в иных случаях можно только навредить глазам.

"Очки нужно обязательно покупать в оптиках специализированных, нельзя их приобретать на развалах, на автозаправочных станциях. Тогда мы вредим глазам, а не помогаем им. То есть под темной очковой линзой зрачок расширяется, и при этом в сетчатку попадают те лучи, которые в норме не должны попадать", – сказала Шилова.

Офтальмолог добавила, что при поражении глаза снижается четкость и происходит затуманенность. При этом она отметила, что страдает только центральная часть глаза, отметив, что боковое зрение не нарушается.

"Будет ухудшение зрения, будет казаться, что перед глазом появилось серое пятно. В этом случае в центре поля зрения наблюдается расплывчивость и затуманенность, нечеткость контуров. Могут появляться искажения: человек смотрит на прямые линии, они могут становиться кривыми, может меняться форма предметов", – рассказала Шилова.

Ранее доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического центра имени Пирогова Ирина Лещенко также посоветовала зимой использовать солнцезащитные очки для недопущения поражения глаз ультрафиолетовыми лучами.

Специалист добавила, что яркое солнце доставляет не только дискомфортные ощущения, но и может оказать негативное воздействие на весь организм в целом. Лещенко отметила, что снежная болезнь – это экстремальное проявление поражения глаз ультрафиолетовыми солнечными лучами.