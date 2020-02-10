Психолог назвал причину мужской лени

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Психолог и блогер Александр Шахов рассказал о причинах лени мужчин. По его словам, мужская нервная система в большей мере ориентирована на сохранение энергии, чем женская, сообщают "Дни.ру".

Шахов объяснил, что у мужчин больше мышечной массы, поэтому выше расход энергии. Изначально это было нужно для охоты, уточнил он. Чтобы сохранить ресурс в условиях дефицита калорий, нужно было экономить силы.

"Теперь понятно, откуда у мужчин желание после работы сразу принять неподвижную асану? Почему они склонны к лени и "лишний раз за собой посуду не уберут"? Они подчиняются физиологии, которая заставляет их экономить ресурсы", – считает блогер.

Он добавил, что в нервной системе мужчины больше всего энергии требует префронтальная кора головного мозга (ПФК). Она отвечает за анализ, прогноз, силу воли, определение приоритетов и принятие решений, пояснил психолог. Если энергии в системе нет, то префронтальная кора отключается.

Если мужчина не принимает решение, это значит, что его ПФК выработала ресурс и не может выполнить свою работу, заключил Шахов. Чтобы облегчить мужчинам принятие решений и их выполнение, он посоветовал обращаться к ним утром или в выходные дни, готовить заранее выгодное для себя предложение, составлять списки и алгоритмы для облегчения задачи.