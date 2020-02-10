Москвичей предупредили о метели

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мокрый снег и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду ожидаются в Москве и области в понедельник вечером. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

"С 20:00 10 февраля до 10:00 11 февраля в Москве и области ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами метель, гололед, налипание мокрого снега, усиление южного ветра с порывами 13–18 метров в секунду, гололедица", – говорится в сообщении.

По данным портала "Метеоновости", за сутки в городе может выпасть до пяти сантиметров снега. Отмечается, что в течение недели в городе установится околонулевая температура, такие показатели, как отмечают синоптики, выше климатической нормы на семь-восемь градусов.

В непогоду горожан просят обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Водителям рекомендуют не превышать скорость движения и соблюдать дистанцию, пешеходов призывают соблюдать осторожность при движении по тротуарам и пешеходным переходам.

В ЦОДД отмечают, что к вечеру на дорогах в городе могут наблюдаться затруднения из-за плохой видимости.

В столичном регионе из-за гололедицы продлен желтый уровень погодной опасности. Он действует до 03:00 среды, 12 февраля.

В городе также прогнозируется аномально низкое атмосферное давление. К 11 февраля оно может упасть до 739 миллиметров ртутного столба, что на 10 единиц ниже нормального. Метеорологи отмечали, что ухудшение погоды происходит из-за глубокого атлантического циклона.

По подсчетам специалистов, январь 2020 года оказался самым темным зимним месяцем за все время метеонаблюдений. Ранее наименьшая продолжительность солнечного сияния в средней полосе европейской части России была зафиксирована 20 лет назад.