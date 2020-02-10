У отца Серены и Винус Уильямс выявили деменцию

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Отец американских теннисисток Серены и Винус Уильямс Ричард страдает деменцией, сообщает "Газета.ру".

Согласно протоколам судебных заседаний по делу о расторжении брака Уильямса, болезнь спровоцировали многократные сердечные приступы, которые привели к повреждениям мозга.

Отмечается, что Уильямс перенес несколько ударов в 2016 и 2018 годах, в связи с чем испытывает проблемы с памятью и речью.

На слушаниях по бракоразводному процессу с третьей женой, 40-летней Лакишей Уильямс, Ричард не узнал собственного адвоката, приняв его за одного из родственников.

Ранее специалисты из Гарвардской медицинской школы в Бостоне пришли к выводу, что метаболический синдром у людей среднего возраста может стать причиной преждевременного старения мозга.